ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar. Yetmemiş teröristlerin yakınlarını, ailelerini belediyeye almışlar. Yetmemiş Türk bayrağını belediyenin her tarafından, internet sitesinden, kimlik kartından çıkarmışlar." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Turan, Çal köyünde halı saha açılışında yaptığı konuşmada, üç belediyeye görevlendirme yapıldığında ilk sesin CHP'den geldiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenliği ve terörle ilgili olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışıldığını belirten Turan, birkaç gün önce üç büyük ilde terörle iltisakı olunması nedeniyle belediyelere kayyum atandığını hatırlattı.

Avukat olduğunu dile getiren Turan, olayın aslını, neden ve nasıl olmuş diye merak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öne çıkan birkaç gerekçe var. Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar. Yetmemiş teröristlerin yakınlarını, ailelerini belediyeye almışlar. Yetmemiş Türk bayrağını belediyenin her tarafından, internet sitesinden, kimlik kartından çıkarmışlar. Yetmemiş başkan diye iddia edilen kişinin teröristlerin cenaze törenine katılması belediyeye gelmesinden çok daha fazla. Yetmemiş Anayasa'ya aykırı, milletin egemenliğini peşkeş çekercesine kendi seçildiği halde eş başkanlık müessesesi kurmuş. Milletin seçtiğine değil eş başkan denilen Kandil'in atadığı adama yetki verilmiş. Devlet bunu görmeyecek mi? Burası değneksiz köy mü? Tabi ki adım atılacak. Hem yargı hem idari açından bu konuda adımlar atıldı."