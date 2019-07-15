HABER

Şehit yakınlarını ücretsiz taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Mardin'de taksici Baver Alpaslan, iki ay önce yeni aldığı aracında şehit ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor - Baver Alpaslan : - " Şehitlerimiz bizim için canlarını ortaya koymuş. Onlar ve yakınları için ne yapsak azdır" - Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka: - "Taksici kardeşlerimizin bu tür kararları bizlere şeref veriyor"

MARDİN (AA) - Mardin'de taksici Baver Alpaslan, aracına binen şehit yakınlarından ücret almıyor.

Kentte 6 yıldır taksicilik yapan Alpaslan, 2 ay önce sağlanan ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segment ticari araç sahibi oldu.

Şehit ailelerinden etkilenen Alpaslan, yeni aldığı aracının arkasına "Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir" yazdırıp, hem Mardin'deki hem de kenti gezmeye gelen şehit ailelerini ücretsiz taşıyor.

Baver Alparslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü söyledi.

Bunlardan birinin ailesinin Ankara'da ikamet ettiğini, oraya her gidişinde onları ziyaret ettiğini aktaran Alparslan, ailenin anlattıklarından çok etkilendiğini belirtti.

Yaklaşık iki ay önce de aracına binen bir şehit ailesiyle yaptığı sohbetin ardından böyle bir karar aldığını anlatan Alpaslan, şöyle dedi:

"Mardin'i gezmeye gelen şehit ailesiyle yaptığım konuşmanın ardından gidip aracın arkasına 'Bu araç şehit ailelerimize ücretsizdir.' yazdırdım. 15 gün önce bir şehit ailesi bindi aracıma ilk başta şehit ailesi olarak tanıtmadılar kendilerini. Sonra öğrendim. Ücreti kabul etmedim. Ödemek için ısrar etiler. 'Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz.' diyerek almadım. "

- "Sosyal medyada paylaşıyorlar"

Mardinlilerin kendisini davranışıyla takdir etmesinden büyük memnuniyeti duyduğunu dile getiren Alparslan, "Ağabeylerimiz, polis arkadaşlarımız tebrik etti. Aracın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

Şehitlerin aileleri için yapılacak ve atılacak her adımın destekçisi olacaklarının işaret eden Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz için ne yapsak az, şehitlerimiz hakkı ödenmez. Az da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Şehit ailelerimizin buna ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Şehitlerimiz bizim için canlarını ortaya koymuş. Onlar ve yakınları için ne yapsak azdır. Ben de şehit ailelerimize katkıda bulunmak istedim.

Şehitlerimiz yeterince büyük bir bedel ödemiş. Devletimiz, insanlarımız var oldukça şehit ailelerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız."

Alpaslan, şehit ailelerine sahip çıktığı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, taksicilere tanınan ÖTV muafiyeti sayesinde yeni aracını alabildiğini söyledi.

- "Onlara sahip çıkmakla mükellefiz"

Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka da Baver Alpaslan'a anlamlı davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Bu uygulamayı desteklediklerini, diğer meslektaşlarına da örnek olmasını temenni eden Alka, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman kıymetini biliyoruz Vatan ve bayrak için şehit düşen veya gazi olan kardeşlerimizin yakınları bizim ailemizdir. Biz onlara sahip çıkmakla mükellefiz. Bunun içindir ki taksici esnafı kardeşlerimizin bu tür eylemleri bizlere şeref veriyor." ifadelerini kulandı

Bu uygulamadan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür aldıklarını belirten Alka, "Şehit yakınları bu uygulamanın kendilerini duygulandırdığını söylüyor. Biz de hiçbir şekilde şehitlerimizi ve ailelerini unutmadığımızı söylüyoruz." dedi.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Haşhaş üreticisinin başı böceklerle dertteHaşhaş üreticisinin başı böceklerle dertte
Stajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimdeStajyer kız öğrenciler, itfaiyecilerle eğitimde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin ticari taksi

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

En karanlık gece: Ellerimi kaldırıp üzerlerine koşmaya başladım

15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.