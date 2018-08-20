Şehit yakınlarının buruk bayram sevinci

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da şehit aileleri, Kurban bayramı nedeniyle şehitlerin kabirlerine adeta akın etti. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı aynı zamanda kayyum Belediye Başkanı Serdar Kartal, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve şehit aileleri Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. İl müftüsü tarafından şehitler için hatim duaları okudu. Vali Güzeloğlu, Aziz şehitlerimizin çok değerli yakınları, Diyarbakır'ımızın güzel insanları. İnancımızın çok özel bir gününde, mübarek Kurban Bayramı arefesindeyiz ve arife günü sahip olduğumuz tüm değerleri canları pahasına bizlere emanet eden, bu kara toprağa, bir gül bahçesine girercesine giren ve bu toprakları bizlere vatan eyleyen şehitlerimizin huzurundayız. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet, sevgili Peygamberimiz komşuları olsun' diye konuştu. Diyarbakır merkez ilçesi Yenişehir Kayyum Belediye Başkanı Serdar Kartal, 'Burası şehit ailelerimizin evlerinden sonra en çok uğradıkları ikinci evleridir. Ailelerin talepleri doğrultusunda peyzaj onarım ve bakım çalışmalarını kısa zamanda tamamladık. Ne yaparsak yapalım şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Tüm islam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum' dedi.

