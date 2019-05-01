HABER

Şehit Yalçın Koca son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi - Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koca'nın cenazesi, doğum yeri Kızılırmak ilçesine bağlı Güney Kışla köyüne getirildi.

Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanı yakınındaki alana taşındı.

Şehidin annesi Yurduşen Koca, burada tabuta sarılarak, "Yalçın'ım, kuzum, al bayrak yakışmış. Seni vatan için yetiştirdim, al bayrak için yetiştirdim. Yine gelsen yine gönderirim. Vatan sağ olsun oğlum. Onları sevindirmeyelim yavrum. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bunların kökünü kurutun. Ağlamasın analar artık. Kurutamıyorsanız beni götürün oraya." sözleriyle gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşleri Yasin ile Yahya Koca da tabutu öptü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, baba Zekeriya Koca ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Koca için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile vatandaşlar katıldı.

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit olmuş, 3 asker de hafif yaralanmıştı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştı.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
20 katlı binayı böyle temizlediler20 katlı binayı böyle temizlediler
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliğiTokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni çankırı defin Kızılırmak Şehit Yalçın Koca

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.