Şehit Yalçın Koca son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın naaşı memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koca'nın cenazesi, doğum yeri Kızılırmak ilçesine bağlı Güney Kışla köyüne getirildi.

Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanı yakınındaki alana taşındı.

Şehidin annesi Yurduşen Koca, burada tabuta sarılarak, "Yalçın'ım, kuzum, al bayrak yakışmış. Seni vatan için yetiştirdim, al bayrak için yetiştirdim. Yine gelsen yine gönderirim. Vatan sağ olsun oğlum. Onları sevindirmeyelim yavrum. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bunların kökünü kurutun. Ağlamasın analar artık. Kurutamıyorsanız beni götürün oraya." sözleriyle gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşleri Yasin ile Yahya Koca da tabutu öptü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, baba Zekeriya Koca ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Koca için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı şehidin ailesine takdim edildi.