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Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

  Suriye'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca (29) memleketi Çankırı'da, toprağa verildi.

Suriye'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca (29) memleketi Çankırı'da, toprağa verildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna yönelik düzenlenen havanlı saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı.
Şehit Yalçın Koca için, memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evin önünde helallik alınması ardından köy meydanında yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'YİNE GELSEN YİNE GÖNDERİRİM'
Şehidin ağabeyleri Yahya ve Yasin Koca, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene asker şapkasıyla katılan şehit annesi Yurduşen Koca da, tabutun başına gelerek, "Seni vatan için gönderdim, vatan için büyüttüm kuzum. Yakışmışsın al bayrağa. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Vatan sağolsun, yine gelsen yine gönderirim. Kurban olurum sana" dedi.
'CENAZELERDE SLOGAN ATMAK CAİZ DEĞİL'
Cenaze namazını Çankırı İl Müftü Vekili Mahmut Ay, kıldırdı. Şehidin cenazesi, namazın ardından top arabasına konularak, polis ve jandarma eşliğinde mezarlığa taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI
Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazının kılınması
-Törenden görüntüler
-Şehit yakınlarını tabuta sarılması
-Şehit annesinin feryadı
-Şehit cenazesinin top arabasına konulması
-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/KIZILIRMAK (Çankırı), (DHA)-

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