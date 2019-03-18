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Şehit Yaşar Çakır’ın cenazesi Kütahya’ya getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 00:13 | Son Güncelleme

IRAK’ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, Hakkari’deki törenin ardından özel uçakla Van’dan memleketi Kütahya’ya getirilerek Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- IRAK’ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, Hakkari’deki törenin ardından özel uçakla Van’dan memleketi Kütahya’ya getirilerek Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karşılama sırasında şehit Çakır’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada şehit olanlar askerlerden Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Van’a, oradan da özel uçakla memleketi Kütahya’ya getirildi. Kütahya Zafer Havalimanı’na getirilen şehit Çakır’ın Türk bayrağına sarılı cenazesini Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı.

Şehit Yaşar Çakır’ın cenazesi silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada karşılamaya gelenler tekbir getirip, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Karşılama sırasında şehit Yaşar Çakır’ın babası Kadir Çakır, annesi Hediye Çakır ve abisi eski uzman çavuş Aziz Çakır gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çakır’ın cenazesi karşılamanın ardından Altıntaş ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın cenazesi yarın memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde öğlen namazının ardından toprağa verilecek. Bekar ve 4 yıllık asker olan şehit Çakır’ın cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

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