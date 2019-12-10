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Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde nöbet kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) cenazesi, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde nöbet kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) cenazesi, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gen ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Yıldırım'ın cenazesi, dün akşam Bingöl'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, bu sabah ailesinin evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Yıldırım için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
ABLASI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI
Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım, törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ablası Burcu Yıldırım askeri aracın geçişi sırasında, asker selamı vererek şehit kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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