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Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi - Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Merkez Sabancı Camisi avlusuna getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Talip, annesi Şenay, kardeşi Nida Yıldız ve nişanlısı Feraye Altıaylık ile yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende, düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen şehidin yakınları üzüntü yaşadı.

Bazı vatandaşlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, merkez Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada, Metin Yıldız şehit düşmüş, ardından başlatılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmişti.

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adana Çukurca Hakkari şehit terörist

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