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Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyeti Türkiye'yi ağlatmıştı! Belediye Başkanı duyurdu: Emine Sena'nın tüm masrafları karşılanacak

03.10.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu. Şehit Ataş'ın ortaya çıkan son görüntüsünde "Benim vasiyetim" diyerek yaptığı çağrı ise tüm Türkiye'yi bir kez daha ağlatmıştı. Duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehidin vaisyetini yerine getireceklerini belirterek 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in tüm masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın tüm Türkiye’yi duygulandıran vasiyetini Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem yerine getirecek.

ŞEHİT ATAŞ'IN VASİYETİ TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI

Şehit Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlatmıştı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri tüm Türkiye’yi harekete geçirdi.

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BAŞKAN TOLLU HAREKETE GEÇTİ

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

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"SENA DEMİREL'İN TÜM MASRAFALARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız” diye konuştu.

GDFH

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