HABER

Şehitler Abidesi Camisi 18 Mart'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisindeki Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak caminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta açılması planlanıyor - Minaresi Antalya'dan getirilen limra taşından yapılan caminin geri kalan kısmı tamamen ahşap olacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapılan Şehitler Abidesi Camisi, 18 Mart'ta açılacak.

Aynı mevkide bulunan Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak caminin inşasında 250 metreküp sarı çam ahşabı kullanılıyor. Minaresi Antalya'dan getirilen limra taşından yapılan caminin geri kalan kısmı tamamen ahşap olacak. Caminin dış cephesi, aşı boyasıyla renklendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği tarihi alandaki bölgede yapımına geçen ay başlanan 160 metrekarelik ahşap caminin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Caminin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile OPET ve Türk Hava Yollarının sponsorluk desteğiyle yapıldığını ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Şehitler Abidesi'nin bahçe kısmında, daha önce kadın ve erkek mescitlerinin bulunduğu alana cami yapıyoruz. Her iki mescidimiz ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmişti. Hem daha estetik hem de daha kullanışlı olması açısından böyle bir çalışmaya başlandı." dedi.

Şehitler Abidesi Camisi'nin ahşaptan yapıldığını vurgulayan Kaşdemir, "140 kişi kapasiteli caminin sadece minaresi taş. Güzel bir mimari estetikle gerçekten Çanakkale ve şehitliğe yakışan bir cami oldu. Sadece ahşap olması da güzelliğini artırıyor. Umut ediyoruz ki buraya gelenlerin ibadet etme ihtiyacını karşılayabileceği bir cami ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Şu anda caminin inşasında aksama olmadığını dile getiren Kaşdemir, caminin 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

PARTNER Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Kumluca’da bayrak tartışmasıKumluca’da bayrak tartışması
ASELSAN ortaklığında, 65 milyon dolarlık yatırımla silah fabrikası kurulacak ASELSAN ortaklığında, 65 milyon dolarlık yatırımla silah fabrikası kurulacak 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Şehitler Abidesi Camisi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.