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Şehitler Abidesi önündeki HDP eylemine tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te Şehitler Abidesi önünde HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba, bölgeden geçen bir kişi tepki gösterdi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te Şehitler Abidesi önünde HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba, bölgeden geçen bir kişi tepki gösterdi.

Gaziantep’te HDP Millekvekili Mahmut Toğrul ve bir grup partili Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Şehitler Abidesi'nin de bulunduğu Yeşilsu Parkı'nda bir araya geldi. Polis ekipleri, meydanda toplanarak oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, dağılmalarını söyledi.

Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.

Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, ”Şehitler abidesinin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK’lıların burada yeri yok. Bunların şehitler abidesinin önünde ne işi var” diyerek tepki gösterdi.

Adı öğrenilemeyen kişi daha sonra polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan aralarında HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’unda bulunduğu grup basın açıklaması yaparak dağıldı.

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