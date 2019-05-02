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Şehitler adına Afrika'da su kuyuları açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yağmur Yardımlaşma Derneği tarafından Karabüklü 69 şehit adına Afrika'nın çeşitli bölgelerinde su kuyuları açılması planlanıyor - Dernek başkanı Zehra Söylemez: - "Onların mertebeleri zaten yüce. Onlar bizim için bu vatan için şehit oldu. Onlara vefa borcu olarak Afrika'da su kuyuları açacağız. Su kuyusu; sadakayı cariyedir, sürekli akan bir hayır ve sevap kapısı olacak"

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yağmur Yardımlaşma Derneği tarafından Karabüklü 69 şehit adına Afrika'nın çeşitli bölgelerinde su kuyuları açılacak.

Filistin, Afrika, Suriye'ye yaptığı yardımların yanı sıra Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adına, şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği Yağmur Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Zehra Söylemez, şehitler adına Afrika'da su kuyuları açılması için kampanya başlattı.

Yaklaşık 40 yıldır yardım faaliyetlerini sürdüren Söylemez, bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adına yetimhane, şehit Ömer Bilal Akpınar adına mescit ve su kuyusu açarken, Myanmar ordusu ve Budist milislerin saldırıları nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan Arakanlılara 50 ev yaptırdı.

Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad ve Etiyopya'da su kuyuları açtıklarını söyledi.

Şehitler Ömer Bilal Akpınar ile Karabük'te kazada şehit olan Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç adına su kuyusu açtıklarını ifade eden Söylemez, "Karabüklü 69 şehidimizin her birinin adına Afrika'da su kuyusu açmayı taahhüt ediyoruz. Onların mertebeleri zaten yüce. Onlar bizim için bu vatan için şehit oldu. Onlara vefa borcu olarak Afrika'da su kuyuları açacağız. Su kuyusu; sadakayı cariyedir, sürekli akan bir hayır ve sevap kapısı olacak." diye konuştu.

Su kuyularını suyun olmadığı bölgelerde açtıklarını vurgulayan Söylemez, şunları kaydetti:

"İnsanların en temel ihtiyacı olan suyu karşılamak mutluluk verici. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların ölümsüzlüğüne inanıyoruz, geride kalanlarına sabırlar diliyoruz. Bu vatanda yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Bu yaşamanın bedelini de şükrünü de bir şekilde onların isimlerini su kuyularına vererek ödemeye çalışıyoruz."

Bunu tek başlarına yapmanın mümkün olmadığını, dayanışma içerisinde olarak bunların başarılacağını aktaran Söylemez, "Hiç kimsenin dini, dili, inancı bizim yardımlaşmamızın önüne geçemez. Gittiğimiz bölgelerde hem Müslümanlar hem Hristiyanlar, bu su kaynağından faydalandıkça mutlu oluyoruz çünkü insanlığa hizmettir önemli olan. En temel ihtiyaç su, bununla ilgili her türlü desteği gördük. Bundan sonra da göreceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusu ve Budist milislerin saldırılarından kaçan Arakanlılara verdiği sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşadığını anlatan Söylemez, "Orada zor şartlarda yaşayan insanlar için Bangladeş hükümetinden bize gösterilen bir yerde evlerin teslimini yaptık, orada da iki su kuyusu açtık. Orada çok pis su olduğu için insanlarda salgın hastalık söz konusuydu. Orada da temiz su kuyuları açtık." diye konuştu.

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Afrika Karabük Safranbolu su kuyusu Zehra Söylemez

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