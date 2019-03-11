HABER

Şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, şehitler anısına başlattığı yürüyüşünü tamamladı

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul'dan şehitler anısına yola çıkan 52 yaşındaki Saffet Gümüş, yürüyerek Çanakkale'ye geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerine katılacak olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul Esenyurt'tan şehitler anısına başlattığı yürüyüşünü tamamladı.

Çanakkale'ye ulaşan Gümüş, Kordon Boyu'ndaki "Troya Atı" önünde yaptığı açıklamada, şehitler için yaklaşık 375 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Günde 20-38 kilometre katettiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktım. 11. günde Çanakkale'ye ulaştım. 2 gün sonra Eceabat ilçesinde olacağım. Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği'ne geçeceğim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gününde Vali Bey'e plaket takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da İstanbul Esenyurt'tan getirdiğim bayrağı hediye etmeyi düşünüyoruz."

Gümüş, "Geçtiğimiz günlerde ezanımıza bir saldırı oldu. Ezan, bayrak, vatan olmazsa biz olmayız. Ezan ile bayrak birdir. Türk milleti ne vatansız ne de ezansız olur. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Antalyalılara 'göçmen denizanası' uyarısıAntalyalılara 'göçmen denizanası' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Yücel Yılmaz’ın sözü sözümdür’Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Yücel Yılmaz’ın sözü sözümdür’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

Özge Özpirinçci'nin yeğenini darp eden bakıcıya 2,5 yıla kadar hapis istemi

Özpirinçci'nin yeğenini darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Van'ı festival heyecanı sardı

Van'ı festival heyecanı sardı

Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma

O öğretmen hakkında soruşturma!

Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de korkutan deprem

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.