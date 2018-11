Şehitler Çeşmesi'nden ilk suyu içtiler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- PKK ve FETÖ ile girdikleri mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu tarafından Erzurum'da yaptırılan Şehitler Çeşmesi ile anıt düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Palandöken ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde yaptırılan ve çevresinde 6 şehit adına dikilmiş 6 Türk bayrağı bulunan anıt ile Şehitler Çeşmesi törenle açıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kuran-ı kerim okunarak başlayan törende konuşan Vali Okay Memiş, şehit aileleri ve yakınları için ne yapılsa az olduğunu söyledi. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için herkesin mücadele ettiğini belirten Vali Memiş, "Bu mücadele çok önemli hassas bir mücadele. Kürt vatandaşlarımız, Zaza kardeşlerimiz başımızın tacı. Bölücülere taviz verme ihtimali hiç yok. Bu toplumun huzurunu mutluluğunu sıkıntıya sokacak olan unsurlarla mücadelemizi devam ettireceğiz. PKK, DHKP-C, FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken vatandaşlarımızı incitmeden yapmak bizim devlet olarak en önemli görevimiz. Biz yarın ahirete göçtüğümüzde şehitlerle bir araya geldiğimizde 'Biz canımızı feda ederken siz ne yaptınız' dediklerinde mahcup olmamak için hepimiz çalışacağız. Ben vali olarak, belediye başkanı, polis, asker, jandarma, doktor, mühendis, bütün toplum mahcup olmamak için herkes işini yapacak. Çünkü onlara karşı manevi borcumuz çok yüksek" diye konuştu.

Türk milletinin kıyamete kadar var olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu millet yeniden büyük bir uyanışla yoluna devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kalkınma yolunda, gelişmişlik yolunda büyük mesafeler katederken bilmediğimiz bir takım yollarla kalkınmayı engellemek için her türlü oyunu oynuyorlardı. Artık bu oyun sona erdi ve erecek" dedi.

'BABAMIN TEK BİR FOTOĞRAFI BİLE YOKTU'

Şehitler Çeşmesi'ne 1994 yılında Bingöl'de teröristler tarafından şehit edilen babası Paşa Özen'in isminin verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Teröristler babamı şehit ettiklerinde cebinde olan bize hatıra olacak üç beş fotoğrafı da götürmüşler. Uzun bir süre babamdan bize hiçbir şey hatıra kalmamıştı. Evde tek bir asılı fotoğrafı yoktu. Babamın fotoğrafını askerlik şubesinden ödünç aldık. Babamın isminin böyle bir çeşmeye verilmesinden çok mutlu oldum. Buraya yaptırılan çeşme ve şehitler hatırasına dikilen 6 bayrak çok önemli. Aslında burası Türkiye'nin fotoğrafını yansıtıyor. Buradan su içen herkes şehitler için birer Fatiha okuyacak."

'KEMİK VE İLİK GİBİYİZ'

Türkler ve Kürtlerin öyle ifade edildiği gibi et ve tırnak gibi olmadığını söylyeen Sözen şunları söyledi:

“Eti tırnaktan ayırırsanız sadece acı çekersiniz. Biz kemik ve ilik gibiyiz. Kemiği ilikten ayırırsanız ölürsünüz. Bizi ayırmak isteyenler yıllarca bizi öldürmeye çalıştılar. Bunlar ülkemizi ta Çanakkale'den bu yana defalarca bölmeye parçalamaya çalışan Haçlı zihniyetinin ellerini yakmamak için kullandığı maşalardır. Her defasında top, tüfekle geldiler. Çanakkale, Sarıkamış, Galiçya, Kurtuluş Savaşı'nda geldiler. 35 yıldır terörist olarak geldiler. En son iki ağacı bahane ederek Gezi'de geldiler, Kobani'de geldiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminde geldiler. Şimdi de ekonomik ambargolarla geliyorlar. Burada bizler varolduğumuz müddetçe hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir elleri boş olarak gideceklerdir."

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği törende Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin ile davetliler Şehitler Çeşmesi'nin açılışını yaptı. Vali Memiş ve Başkan Sekmen, şehitler çeşmesinden ilk su içen isimler oldu.