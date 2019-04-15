Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden ve kış mevsiminin en uzun süre yaşandığı 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaklaşık 5 aydır beyaz örtüyle kaplı doğa, kardelen, çiğdem ve birçok çiçeğin açmasıyla baharı müjdeledi.

Şehitler diyarı çiçeklerle bahara 'merhaba' dedi

Hançerli düzü ile Çamaşır dere mevkisinde açan kardelen, çiğdem ve sarıçiçekler, baharın ilk kelebekleriyle buluştu. Fotoğraf tutkunları bu güzelliklerin fotoğrafını çekmek için araziye çıktı. Karların erimesiyle oluşan göletler ise angutların, yaban kuşlarının meskeni haline geldi.

Doğasever Ömer Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek "Karların erimeye başlamasıyla beraber karın altından kardelenler çıkmaya başladı. Bundan sonra doğa yemyeşil olacak inşallah." dedi.

Amatör fotoğrafçı Tülin Cellat da "beyaz cennet" Sarıkamış'ın bahar ayında renk cümbüşüyle karşılaştığını ifade ederek, şunları söyledi: