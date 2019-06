Şehitler diyarı doğasıyla eşsiz güzelliklere büründü

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi haziran ayında canlanan doğasıyla eşsiz güzelliklere büründü.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili, doğal güzellikleri ve yaban hayatının yanı sıra 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Acısu ve Keklik Vadisi'nde açan laleler ile sarı, beyaz, mor renkteki çiçekler, renk cümbüşü oluşturdu.

Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler, çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yavrularına yüzme öğreten angutlar, canlanan doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor. Fotoğraf tutkunları, doğaseverler bu anları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayının Sarıkamış'ın en güzel zamanı olduğunu belirterek, büyükşehirlerde, Kars bölgesinde sıcaklardan bunalan insanlar için Sarıkamış'ın şu anda adeta bir cennet olduğunu söyledi.

Şekercioğlu, doğanın canlılığını yaşamak ve bu güzellikleri görmek için ideal bir zaman olduğunu vurgulayarak, "Her taraf yabani çiçeklerle dolu, yemyeşil. Kelebekler bu çiçeklere geliyor, kuşlar kelebekleri yiyor. İşte boz ayısı, kurdu, vaşağı farklı farklı her türden canlı Sarıkamış'ta şu an ormanlarda, çayırlarda, nehirlerde, sulak alanlarda ilkbaharı, yazı karşıladı." diye konuştu.