"Şehitler diyarı" kış ve baharı bir arada yaşıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir yandan devam eden kar yağışı baharda açan çiçeklerle güzel görüntüler oluşturdu.

İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda "Şehitler Diyarı" olarak bilinen Sarıkamış'ta, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İlçede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışının ardından tarım arazilerinde eriyen kar suları, büyük göletler oluşturdu.

Martılar, angıtlar gibi birçok yaban kuşunun sulak arazide yiyecek bulmaya çalıştığı ilçede, karla kaplı ormanlık alanda bir kızıl şahinin yiyecek araması kameralara yansıdı.

Baharı müjdeleyen çiğdemler ve kardelen çiçeklerinin karlı dağlarla görsel şölen oluşturduğu ilçede, fotoğraf tutkunları da adeta bahar ve kışın bir arada yaşandığı bu eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

