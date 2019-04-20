İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda 'Şehitler Diyarı' olarak bilinen Sarıkamış'ta, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

İlçede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışının ardından tarım arazilerinde eriyen kar suları, büyük göletler oluşturdu.

Martılar, angıtlar gibi birçok yaban kuşunun sulak arazide yiyecek bulmaya çalıştığı ilçede, karla kaplı ormanlık alanda bir kızıl şahinin yiyecek araması kameralara yansıdı.