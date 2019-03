Şehitler, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da anıldı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan KILIÇ- Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, BİLECİK, KÜTAHYA, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Eskişehir, Bilecik ile Kütahya’da düzenlenen törenlerde dualar okunup, şehitliklere karanfiller bırakıldı.

Eskişehir’deki tören Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği’nde yapıldı. Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören şehitliğe çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla devam edilen törende askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Yüzbaşı Ali Çevik'in yaptığı konuşmaların ardından da İl Müftüsü Bekir Gerek, dua okudu.

Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfiller, bırakıp dua etti.

KÜTAHYA'DA GURUR VE HEYECAN VARDI

Kütahya'daki törene de Vali Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Şaraçoğlu, AK Parti Milletvekili Ceyda Çetinerenler, CHP Milletvekili Fazıl Kasap ve şehit yakınları katıldı. Hava Piyade Yüzbaşı Gökay Güneş, konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünün, gurur ve heyecanla kutlandığını ifade ederek, "Türk Milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır. Bugün, Malazgirt’te, Kosova’da, Niğbolu’da, Mohaç’ta, Yemen’de, Galiçya’da, Kafkasya’da, Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kocatepe’de, Kore’de, Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz’da meydanlarda, yurdumuzun her karış toprağında ölümsüzlük şerbetini içenlerin günüdür” dedi. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dualar okuduğu tören şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

BİLECİK'TE ŞEHİTLİK KARANFİLLERLE DONATILDI

Bilecik’teki törenler ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı Binbaşı Müslüm Akdoğan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Askeri manga tarafından saygı atışı yapılan tören sonunda şehitlik, karanfillerle donatıldı.