Şehitler için 3 kilometre yüzdüler

Aytekin KALENDER -Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir grup yüzücü, Rize Limanı ile Gündoğdu Limanı arasında 3 kilometreyi 2, 5 saatte yüzdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla denizde düzenlenen yüzme etkinliği için Rize Limanı'nda sabah erken saatlerde bir araya gelen 15 kişilik yüzücü grup, kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde kulaç atarak 3 kilometre yüzen yüzücüler, 2,5 saatte, Gündoğdu Limanı'ndan karaya çıktı.

’GELENEKSEL OLARAK YAPILSIN’

Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, belediye başkanı olduğu dönemde de deniz sezonunu açıp, kapattığını belirterek "Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bayramına dikkat çekmek ve deniz sporunu arttırmaktır. Bu bir yarışma değil sadece sivil insiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır" dedi.

Etkinliği organize eden Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur da "Rize merkezin en batı yakasından en doğu yakasına yüzdük. Yaklaşık 3 bin metrelik bir parkur. Zaten sağlık için 12 ay yüzüyoruz. Rize’de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle buna da dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

