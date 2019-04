Şehitler için 30 bin 400 kilometre koşacak 

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'den teslim aldığı Türk bayrağını 15 Temmuz 2018'de İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmayı başaran atlet Bekir Zengin (24), 81 ilin bayraklarını köprüye taşımak istiyor. Zengin, 27 Nisan'da Hakkari, Şırnak ve Mardin illerinden alacağı bayraklar ile İstanbul'a doğru yola çıkacak. Her yıl 3 kentin bayrağını Şehitler Köprüsü'ne ulaştıracak olan Zengin, 27 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden 30 kurşunun her biri için bin kilometre olmak üzere toplam 30 bin 400 kilometre mesafeyi koşarak kat edecek.

Şehitler ile gaziler için '15 Temmuz Vefa Koşusu' düzenleyen ve geçtiğimiz 1 Haziran 2018'de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan teslim aldığı Türk bayrağı ile İstanbul'a doğru koşmaya başlayan Tarsus Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı atleti Bekir Zengin, 38 günde bin 50 kilometreyi geride bırakıp, bayrağı hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandırdı. İmzasını attığı bu projesi ile tüm Türkiye tarafından tanınan Zengin, gözünü şehit ve gaziler için yeni bir koşu organizasyonuna çevirdi. 27 yıl sürmesi planlanan 'Tüm Şehit ve Gaziler Adına 81 İl Bayrak Sevdası Koşusu'na hazırlanan Zengin, her yıl 3 ilden alacağı bayrakları yine koşarak Şehitler Köprüsü'ne ulaştıracak. 27 Nisan'da Hakkari, Şırnak ve Mardin illerinden alacağı bayraklar ile İstanbul'a koşmayı hedefleyen Zengin, 50 günde 2 bin 15 kilometre kat edecek. Her yıl 3 ilin bayrağını taşıyacak olan Bekir Zengin, gelecek yıl ise Van, Bitlis ve Muş'tan alacağı bayrakları taşıyacak. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden 30 kurşunun her biri için bin kilometre olmak üzere toplam 30 bin 400 kilometre mesafeyi koşarak kat etmeyi planlayan Zengin, projenin finalini ise 2025 yılında Çanakkale'den alacağı bayrağı köprüye taşıyarak yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na verdiği proje dosyasına ilişkin henüz dönüş alamadığını anlatan atlet Bekir Zengin, 20 gün içerisinde dosya kabul edilmez ve bu hayalini hayata geçiremezse kariyerine son noktayı koyacağını belirtti.