Şehitler için Babalar Günü mesajları ve şiirleri! Babası şehit olanlar için Babalar Günü mesajları, videoları ve sözleri!

İlk olarak 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1966 senesine gelindiğinde ise dönemin başkanı Lyndon Johnson tarafından yayınlanan bildiri ile resmiyete geçmiştir. O günden günümüze dek her yıl aynı tarihte kutlanan Babalar Gününün yaklaşması ile babaları şehit düşen evlatlar babalarını bu özel günde anmak için, yayınladıkları fotoğraflarına duygularını ifade ettikleri özel mesaj ve şiirlere haberimizde yer verdik. ŞEHİTLER İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!! Babam bile olsa karşımda duran, önce vatan sonra vatan Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır. Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir.

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır! Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim! Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa “Şehit” olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı. Ben Türk’üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz. Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım. Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Seni hiç unutmadın canım babam

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? “Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın. Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb… Seni ancak ebediyyetler eder istîâb. Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim. Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim. Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun. Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin

Hiç durmadan seni ve seninle yaşadıklarımı anlatıp duruyorum. Kelimelerim bile senin özleminle yanıp tutuşuyor. Artık hayatta yoksun ama Seni çok seviyorum canım babam.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam. Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam. Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam. Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah. Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım. Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım...

Bana bıraktığın en güzel miras, ne evler ne de arabaydı babam. Bana bırakacağın en güzel miras, güzel öğütlerin ve hayat felsefen… Seni çok özlüyorum babam. Hasret akşamları gibi daldın gönlüme, yokluğun acısı saplandı yüreğime seni özledim be babam Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum. BABASI ŞEHİT OLANLAR İÇİN BABALAR GÜNÜNE ÖZEL ŞİİRLER Şehit Babaların 'Babalar Günü'

İçimi terk etti bir şeyler

Babalar günün kutlu olsun

İçimi terk etti bugün sensiz sevgilerin

Babacığım...

Sensiz babalar günü olur mu?

Kanayan yaram var yüreğimde yıllar yılı

Şimdi babalar var karşımda

İçi yanmış, kül olmuş, şehitlerimizin babaları onlar...

Al bayrak altına koymuş yavrusunu

Kara toprağın bağrına sermiş.

Nasıl derim?

Nasıl kutların onların babalar gününü?

Babalar günü içimde feryatlar fırtınalar var

Şehit babası var karşımda

İçimi terk etti bir şeyler

Göz yaşım var

Acım var

Şehitlerimiz var

Yanı başımızda yüreği yanık babalar...

Nasıl derim gününüz günün kutlu olsun diye onlara?

Hangi hediye evladına eş değer

Karşısında durup babaaaaa dese dünyaya bedel

Koklasa sarılsa babalar günü olurdu

Acım var

İçimi terk etti bir şeyler bügün

Babalar gününü kutlamıyorum

Kutlayamıyorum.

Şehit babalarının yürekleri dağlanmış

Kanları yerde şehitlerimizin

Sabırların en büyüğünü nasıp etsin yüce rabbim

Şehitlerimizin makamı cenneti âlâ zaten

Daha da yücelsinler dilerim mevla katında.

Hakkınızı hela edin şehitlerimiz bizlere

İçimi terk etti bir şeyler acım var

Tüm şehit babalarına sevgiler, saygılar.

Şehit Babalara

Dünyada bulunmaz bu vatan meğer

Uğruna şehit,gazi olmaya değer

Uğrunda ölmek gerekse eğer

Şehitler ölmedi ölmeyecekler Bu vatan için verirsin canı

Dökersin damardaki o asil kanı

Belkide vereceksin o tatlı canı

Şehitler ölmedi ölmeyecekler Sönerse sönsün bin türk ocağı

Bu vatan senindir ana kucağı

Herbir köşesi şehit bucağı

Şehitler ölmedi ölmeyecekler Ben vuruldum anne

Yine bu akşam nöbetteyim anne

Ortalık o kadar karanlık ki göz gözü görmüyor

Ama içimde bir his o gece biliyormusun?

Bir an daldım öyle karanlığa kız kardeşimi görür gibi oldum

Sanki babam'ın göz yaşlarını hissettim yüreğimde

İçim ürperdi birden nöbette bir asker ağlıyordu anne

Oğlun seni özlemişti anne,oğlun sizi özlemişti anne

Bir ihbar aldık o gece toplandık tüm askerler

Gece karanlığında dağlarda o çakalları

Vatanımın toprağına bastığı o ayakları kırmaya gidiyorduk

Ve çatışma başlamıştı o anda

Kaç asker şehit oldu anne dökülüyordu gözlerimden yaşlar

Elini bırakmadım şehitimin gözlerime baktı

O garip bedenini boşluğa bıraktı içim yanıyordu

İçim kanağlıyordu anne

İşte o zaman dahada kızdım birbiri ardına mermileri sallıyordum

Ve birden ahhhhhh

Gözlerim karardı ben vuruldum anne

O an yanımda sen vardın sanki

Kollarına bırakır gibi bıraktım kendimi

Kalk oğlum diye haykırırcasına bağrıyordun

Tuttum ellerini bırakma dedim beni

Ağlama anam sil göz yaşlarını bedenim toprak olsa

Ruhum yanında bedenimi sardığın gibi ruhumuda al kollarına

Baba sensin bu değil mi ? Ben gidiyorum vatan

Nice benler gitti uğruna feda olsun vatan sana

Akar anamın göz yaşları tabutumun başında

Hissettirme anne göz yaşlarını bana

Oğlunun kanı dökülmüş çok mu vatana

Sen dökme göz yaşlarını ağlatma beni ana



Şehide Vefamı – Orhan Afacan

Sanmam helal etsin hakkını şehit

Devam ediyor vatan için tehdit.

Hep sabır, metanet neden bu tahdit?

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat

Sağ olacaktır elbette vatan.

‘’Vatan içindir’’ verilen bunca can

İncinmeyi bırak, kırıldı Atan.

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat

Vatan içindir en şerefli ölüm

Şehidin kabrinde gonca bir gülüm.

Haine merhamet, şehide zülüm

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat Şehit – Rivayet Kurban

Al kanımla dalgalansın bayrağım

Bin can verem,vatan kalsın toprağım

Vatan sağ oldukça bil ki ben sağım

Ahmet şehit,Ali şehit,ben şehit.

Dağlar bile söylüyorken türkümüz

Kaçabile bu vatandan hangimiz

Nerde düşsek orda bizim gönlümüz

Yahya şehit,Seyyit şehit,ben şehit.

Dünya gelse,vatan için,din için

Gözüm kırpmam bir can için,baş için

Derim ‘Allah! muzaffer et hak için’

Resul şehit,Nebi şehit,ben şehit

Çanakkale Şehitleri Şiiri – Mehmet Akif ERSOY Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.