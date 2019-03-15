Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisikletle yola çıktılar

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan şehitleri anma törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye bisikletleriyle yola çıkan "Türkiye Sevdalıları" isimli grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi.

Kendilerine "Türkiye Sevdalıları" ismini veren, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sancak, Makedonya ve Arnavutluk'tan 7 kişilik bisikletli grup, Üsküp'ten Çanakkale şehitlerini anmak üzere 5 gün önce yola çıktı.

Yunanistan'ı geçerek 650 kilometre pedal çeviren, Türk bayrakları taşıyan ve üzerinde Çanakkale yazılı tişörtler giyen grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişte alkışlarla karşılandı.

Grubun koordinatörü Sami Emin (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarına, dedelerine bir Fatiha okumak amacıyla Üsküp'ten yola çıktıklarını söyledi.

Hava şartları nedeniyle yolculuğun belli kısımlarının zor geçtiğini anlatan Emin, törenlerin yapılacağı gün Çanakkale'de olmayı planladıklarını söyledi.

Daha sonra, Türkiye Sevdalıları grubunda yer alan Makedonya Üsküp'ten Sami Emin, Kamuran ve Yaşar Hirda, Sancak'tan Adnan Nuhoviç, Bosna Hersek'ten İsmet Sukuliye, Karadağ'dan Sahit Hat ve yöresel kıyafetleriyle pedal çeviren Arnavutluk'tan İrfan Mailç Domari, Çanakkale'ye doğru bisikletleriyle yola çıktı.

