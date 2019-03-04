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Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Şehitler anısına Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş Tekirdağ'a ulaştı

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'dan şehitler anısına Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş Tekirdağ'a ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan yola çıkan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuk sonunda Tekirdağ'a geldi.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekmek amacıyla yürüdüğünü söyledi.

Türk milletinin bağımsızlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Gümüş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da mabedimize saldırdılar. Biz bunları bertaraf ettik. Çünkü biz, Nene Hatun'un torunlarıyız, Alparslan'ın, Yavuz'un torunlarıyız. Biz bu vatanımıza, bu devletimize sahip çıkmak için bir farkındalık için yürüyorum. Tüm şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitleri için, Çanakkale'deki şehitlerimiz için yürüyorum. Bizim başka gidecek vatanımız yor. Çanakkale'de şehitlikte sonlandıracağım yürüyüşümü. Yolda insanlar sevgi gösterisinde bulunuyorlar."

Gümüş, 375 kilometrelik yürüyüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk bayrağı hediye ederek taçlandırmak istediğini kaydetti.

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Çanakkale şehit Tekirdağ yürüyüş

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