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Şehitler için kulaç attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Rize'de bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaklaşık 3 kilometre yüzdükten sonra denizde Türk bayrağı açtı

RİZE (AA) - Rize'de bir grup vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak için kulaç attı.

Rize Limanı'nda bir araya gelen 15 kişi, buradan denize girerek İslampaşa Limanı'na kadar yüzdüler. Yaklaşık 3 kilometrelik parkuru 2,5 saatte geçen yüzücüler, denizde Türk bayrağı açtı.

Etkinliğe katılan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı olduğu dönemde yaz ve kış sürekli yüzdüğünü söyledi.

Bu yıl ise farklı bir etkinlik yapmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Bakırcı, "Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitleri anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dikkat çekmek ve yüzme sporunu artırmaktır. Bu bir yarışma değil, sadece sivil inisiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır." dedi.

Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur ise katılımcıların Rize'nin en batısından en doğusuna yüzdüklerini dile getirerek, "Rize'de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle buna da dikkat çekmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz vesilesiyle Rizelileri yüzmeye davet ettik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Rize yüzme

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