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Şehitler için zirveye tırmanıp kanyonda yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı Küçükhacet Zirvesi'ne "Zafer Tırmanışı" yapan 35 dağcı, 2 bin 546 metre yükseklikte İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı açtı - Pınarbaşı ilçesinde 22 kişilik grup şehitleri anmak için 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçti

Kastamonu'da, 35 dağcı şehitler için Ilgaz Dağı'nın zirvesine "Zafer Tırmanışı" gerçekleştirdi, Pınarbaşı ilçesinde ise 22 kişilik grup 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçti.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu ve Çankırı İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tırmanışa farklı illerden 35 dağcı katıldı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışa derneklerin üyelerinin yanı sıra sosyal medyada bir araya gelen vatandaşların da katıldığını söyledi.

Kastamonu merkezden yola çıkan üyelerin Ilgaz Ovası'nda kamp kurduğunu dile getiren Arslan, "Ormana ve doğaya zarar vermemek adına kamp ateşi yakmadan kamp ocakları kuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Araç ilçesinde yangın çıktığı hatırlatılarak, bilgilendirme yapıldı." dedi.

Hazırlıkların ardından tırmanışa geçtiklerini ifade eden Arslan, "Kamp alanından 2 bin 546 metre yükseklikteki Ilgaz Küçükhacet Zirvesi'ne 25 kişi 6 kilometre yürüyerek ulaştık. Zorlu şartlarda toplamda bin 57 metrelik bir tırmanış yaptık. Aynı saatlerde Ilgaz Mülayim Yaylası'ndan yola çıkan 10 kişilik Çankırı ekibi de zirveye tırmandı." diye konuştu.

Zirvede bir saat kaldıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"İki ilden gelen dağcılar zirvede açtığımız Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı okuyup, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar vatan savunması sırasında hakkın rahmetine ulaşan tüm şehitlerimiz adına dua ettik. Aynı zamanda bir süre önce talihsiz bir şekilde hayata veda eden dağcı arkadaşımız Serdar Özer'i andık. Yapılan sohbetin ardından iki ilin dağcıları ayrılarak inişe geçildi. Sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirildi."

- 12 yaşında 2 bin 546 metreye tırmandı

Kastamonulu dağcılar arasında yer alan 12 yaşındaki Nihal Umay Arslan, yaşıtlarından farklı olarak Ilgaz'ın zirvesinde Zafer Haftası'nı kutlama şansı yakaladı.

Arslan, sorunsuz bir şekilde tırmanışı tamamladığını anlatarak, "Benim için oldukça farklı ve eğlenceli bir deneyim oldu. Ilgaz'ın zirvesinden aşağıya bakma şansı yakaladım. Dağcılığı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

- Dört kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçtiler

Kastamonu'da 22 kişilik grup şehitleri anmak için Pınarbaşı ilçesindeki 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçti.

Haydi Kanyona ekibi ile ve Pınarbaşı Kanyon ekibinden oluşan 22 kişi, 4 kilometrelik parkuru 4 saatte geçerek Ilıca Şelalesi'ne ulaştı.

Yürüyüşe katılanlar tarafından kanyonun sonundaki Ilıca Şelalesi'nde Türk bayrağı açılması, orada bulunanlar tarafından alkışla desteklendi.

Sporcular, 10 metre yüksekliğindeki şelaleden suya atladı.

Sporculardan Cansu Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve tüm şehitler ile ağustos ayında Antalya'da hayatını kaybeden kanyon sporcusu ve dağcı Serdar Özer'i anmak için Horma Kanyonu'nu geçtiklerini söyledi.

Baha Targün de geçişin sorunsuz şekilde bitmesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Vatandaşların alkışlarıyla bize destek vermesi bizi çok mutlu etti." dedi.

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