Şehitler için zirveye tırmanıp kanyonda yürüdüler

Hazırlıkların ardından tırmanışa geçtiklerini ifade eden Arslan, "Kamp alanından 2 bin 546 metre yükseklikteki Ilgaz Küçükhacet Zirvesi'ne 25 kişi 6 kilometre yürüyerek ulaştık. Zorlu şartlarda toplamda bin 57 metrelik bir tırmanış yaptık. Aynı saatlerde Ilgaz Mülayim Yaylası'ndan yola çıkan 10 kişilik Çankırı ekibi de zirveye tırmandı." diye konuştu.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışa derneklerin üyelerinin yanı sıra sosyal medyada bir araya gelen vatandaşların da katıldığını söyledi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu ve Çankırı İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tırmanışa farklı illerden 35 dağcı katıldı.

Kastamonu'da, 35 dağcı şehitler için Ilgaz Dağı'nın zirvesine "Zafer Tırmanışı" gerçekleştirdi, Pınarbaşı ilçesinde ise 22 kişilik grup 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçti.

Zirvede bir saat kaldıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"İki ilden gelen dağcılar zirvede açtığımız Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı okuyup, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar vatan savunması sırasında hakkın rahmetine ulaşan tüm şehitlerimiz adına dua ettik. Aynı zamanda bir süre önce talihsiz bir şekilde hayata veda eden dağcı arkadaşımız Serdar Özer'i andık. Yapılan sohbetin ardından iki ilin dağcıları ayrılarak inişe geçildi. Sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirildi."

- 12 yaşında 2 bin 546 metreye tırmandı

Kastamonulu dağcılar arasında yer alan 12 yaşındaki Nihal Umay Arslan, yaşıtlarından farklı olarak Ilgaz'ın zirvesinde Zafer Haftası'nı kutlama şansı yakaladı.

Arslan, sorunsuz bir şekilde tırmanışı tamamladığını anlatarak, "Benim için oldukça farklı ve eğlenceli bir deneyim oldu. Ilgaz'ın zirvesinden aşağıya bakma şansı yakaladım. Dağcılığı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

- Dört kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçtiler

Kastamonu'da 22 kişilik grup şehitleri anmak için Pınarbaşı ilçesindeki 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu yürüyerek geçti.