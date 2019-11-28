Şehitler Keskin ve Tekin'in cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit olan tankçı uzman çavuşlar Davut Armağan Keskin (28) ve Şevket Tekin'in (23) cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler Keskin ve Tekin'in Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi Balıkesir'e, şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in cenazesi ise Nevşehir'e uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

