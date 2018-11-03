HABER

Şehitler Köprüsü turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemi farkındalık rengi olan turuncu renge büründü.

Şehitler Köprüsü turuncuya büründü

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemi farkındalık rengi olan turuncu renge büründü.
2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası'nda ortaya koyulan farkındalık çalışmalarından biri de İstanbul'da gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıkları dün gece 00.00 itibariyle renk değiştirerek, losemi farkındalık rengi olan turuncuya dönüştü. Daha önceki yıllarda da aynı aynı nedenle turuncuya bürünen Şehitler Köprüsü'nün ışıkları bu gece saat 23.59'dan itibaren her zamanki renkleri olan kırmızı beyaz aydınlatmaya devam edecek.

(FOTOĞRAF)

(ÖZEL) Şehitler Köprüsü turuncuya büründü

PARTNERFelaket kız büyüdü! İşte son haliFelaket kız büyüdü! İşte son hali
GÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonuGÜNCELLEME - Mersin merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.