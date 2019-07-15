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Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.  Sabah erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti.

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.

Sabah erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti. Anıtın bulunduğu alanda kalabalık gün boyu artarak devam etti. Anıta çıkan merdivenlerde zaman zaman izdiham yaşandı.

Aynı alanda yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin bu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendiŞehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendiŞehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendiŞehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

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