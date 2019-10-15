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Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in cenazeleri, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor.Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye’nin Münbiç bölgesindeki PKK/PYD’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü.

Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı’nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in cenazeleri, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye’nin Münbiç bölgesindeki PKK/PYD’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in naaşları, Gaziantep’te yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderiliyor. Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenin ardından Şehit Bozbıyık’ın cenazesi memleketi Kırıkkale’ya, Şehit Çelik’in cenazesi ise memleketi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine gönderilecek.

Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

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