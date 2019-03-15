Şehitler unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘’Şüheda Şahit ki’’ programıyla şehitler anıldı.Programa Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, şehitlerin hayat hikayeleri ve kahramanlıkları anlatıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Seven de kahramanlık türküleri söyledi. Ertürk, Aksakal ve beraberindekiler programın ardından şehitlerin ismi verilen sınıfları gezerek, proje hakkında bilgi aldı. Program sonunda katılımcılara mevlit şekeri ve helva ikram edildi.

"Onlar için ne yapsak az"

Başkan Ertürk, böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bu projenin özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da hayata geçirilmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Şehitlerimiz, gazilerimiz onlara ne kadar dua etsek, ne yapsak azdır. Bugün bu programı gerçekleştirebiliyorsak onların sayesinde. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Okul Müdürü Özlem Atik de şehitlere olan vefa borcunu ödemek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, ‘’Sınıf kapılarının koridora bakan kısmında şehitlerin fotoğrafları ve özgeçmişleri, sınıfa bakan kısımlarında ise Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek için Dandanakan Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar olan savaşlar kronolojik olarak resmedildi” dedi.



