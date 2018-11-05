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Şehitlere hakaret eden darbe sanığı savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi sırasında "İşler lehimize gidiyor, bizimkiler polis aracını dağıttı, polis leşleri ortalığa dağıldı, it sürüleri dağılacak" ifadelerini kullandığı iddianameye yansıyan eski üsteğmen Metin Yağcı savunma yaptı - Sanık Yağcı, dava dosyasına giren karargahın güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin yorum yapmak istemediğini belirterek, görüntüleri delil olarak kabul etmediğini söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için "leş" dediği müşteki beyanlarına yansıyan eski üsteğmen Metin Yağcı hakim karşısına çıktı.

Olay tarihinde nöbetçi olmadığı halde karargaha gittiği belirlenen Yağcı, terör saldırısı ve sızma ihtimaline karşı herkesin kamuflaj giymesi için emir verildiğini iddia etti.

Gelişmelerle ilgili bilgi almak için 10. kata çıktığını belirten Yağcı, daha sonra karargah cephaneliğinden MP5 otomatik tabanca aldığını söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde üsteğmen Musa Kılıçaslan'ın ilaçlarını almak için odasının kapısını tekme atarak kırdığını anlatan Yağcı, bu eylemi başka bir amaçla yapmadığını savundu.

Darbe girişimi olduğu ve sıkıyönetim ilan edildiğine ilişkin bir açıklama duymadığını, bununla ilgili kimseden emir almadığını öne süren Yağcı, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Sanık Yağcı, dava dosyasına delil olarak giren karargahın güvenlik kameralarına ait görüntüler için "Yorum yok, görüntülere ilişkin konuşmak, yorum yapmak istemiyorum." dedi.

- Karargahın her yerinde kameralara yakalandı

Yorum yapmak istemediği güvenlik kamerası kayıtlarına göre Yağcı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da karargahın bütün bölgelerinde görülüyor.

Olay tarihinde 22.00 sıralarında karargaha giriş yapan Yağcı'nın, gece boyunca elinde silahla karargahın içindeki görüntüsü kamera kayıtlarında yer alıyor.

Alt rütbeli askerleri otoparkta toplayıp talimat veren Yağcı, bir odanın kapısını kırarken kameralar tarafından kaydediliyor.

- Şehitlere hakareti iddianamede

Ayrıca sanığın cuntaya direndikleri için şehit olan polislere de hakaret ettiği iddianamedeki müşteki beyanlarında yer aldı.

Söz konusu beyanlardan bazıları şöyle:

Müşteki C.A: "Biz salondayken Metin Yağcı geldi, 'İşler lehimize gidiyor, bizimkiler polis aracını dağıttı, polis leşleri ortalığa dağıldı, it sürüleri dağılacak' dedi."

Müşteki K.Ö: "Metin Yağcı, 'Bizim helikopterler zırhlı araçları biçti, çevre güvenliği sağlandı, giren olursa vurulacak' dedi."

Müşteki M.D: "Metin Yağcı, 'Her şey lehimize gidiyor, kobra polis aracının anasını sinkaf etti, polislerin her biri bir tarafa kaçtı, eski uzun adam gitti gidecek' türünden bir cümle sarf etti."

Müşteki Ö.A: "Hatta Metin Yağcı bir keresinde 'Bizim uçaklar polis aracını vurdu, içindekiler geberdi, kimse dışarı çıkamadı, uzun başkan düzeltiyorum, eski uzun başkan televizyonda açıklama yapıyor, halkı sokağa çıkması için uyarıyor' dedi."

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15 Temmuz darbe girişimi dava Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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