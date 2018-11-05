Şehitlere hakaret eden darbe sanığı savunma yaptı

Darbe girişimi olduğu ve sıkıyönetim ilan edildiğine ilişkin bir açıklama duymadığını, bununla ilgili kimseden emir almadığını öne süren Yağcı, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde üsteğmen Musa Kılıçaslan'ın ilaçlarını almak için odasının kapısını tekme atarak kırdığını anlatan Yağcı, bu eylemi başka bir amaçla yapmadığını savundu.

Gelişmelerle ilgili bilgi almak için 10. kata çıktığını belirten Yağcı, daha sonra karargah cephaneliğinden MP5 otomatik tabanca aldığını söyledi.

Olay tarihinde nöbetçi olmadığı halde karargaha gittiği belirlenen Yağcı, terör saldırısı ve sızma ihtimaline karşı herkesin kamuflaj giymesi için emir verildiğini iddia etti.

Ayrıca sanığın cuntaya direndikleri için şehit olan polislere de hakaret ettiği iddianamedeki müşteki beyanlarında yer aldı.

Sanık Yağcı, dava dosyasına delil olarak giren karargahın güvenlik kameralarına ait görüntüler için "Yorum yok, görüntülere ilişkin konuşmak, yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Müşteki K.Ö: "Metin Yağcı, 'Bizim helikopterler zırhlı araçları biçti, çevre güvenliği sağlandı, giren olursa vurulacak' dedi."

Müşteki M.D: "Metin Yağcı, 'Her şey lehimize gidiyor, kobra polis aracının anasını sinkaf etti, polislerin her biri bir tarafa kaçtı, eski uzun adam gitti gidecek' türünden bir cümle sarf etti."

Müşteki Ö.A: "Hatta Metin Yağcı bir keresinde 'Bizim uçaklar polis aracını vurdu, içindekiler geberdi, kimse dışarı çıkamadı, uzun başkan düzeltiyorum, eski uzun başkan televizyonda açıklama yapıyor, halkı sokağa çıkması için uyarıyor' dedi."

