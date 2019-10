Şehitlere hakaret eden şahıs, ’akıl sağlığı’ tespiti için hastanede

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne, dini değerlere ve şehitlere küfür ettiği iddia edilen şüpheli O.K. (17), çıkarıldığı mahkemece, akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi.

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’ne, şehitlere, Türk milletine ve dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen O.K. (17) isimli şahıs, babasının Sarıyer’deki evinde yakalanarak Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.