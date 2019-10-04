HABER

Şehitlere hakaret eden şahıs, ’akıl sağlığı’ tespiti için hastanede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne, dini değerlere ve şehitlere küfür ettiği iddia edilen şüpheli O.K.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne, dini değerlere ve şehitlere küfür ettiği iddia edilen şüpheli O.K. (17), çıkarıldığı mahkemece, akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edildi.
Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’ne, şehitlere, Türk milletine ve dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen O.K. (17) isimli şahıs, babasının Sarıyer’deki evinde yakalanarak Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Şüpheli O.K., İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Yozgat'ta yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandıYozgat'ta yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldüOtomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.