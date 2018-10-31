Şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'e (26) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.

Adana'da yaşayan F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşayarak hakaret etti. Vatandaşların F.G.'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.G.'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.'ye 'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan ev hapsi verildi.

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