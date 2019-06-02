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Şehitlere vefa için yollara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazisi Yavuz Kaya, yurt içinde ve dışındaki şehitlikleri motosikletiyle ziyaret etmek için İstanbul'dan yola çıktı - Yavuz Kaya: - "Şehitlerimizin hayatını kaybettiği bölgelere özellikle gitmeye çalışacağız. Şırnak'ta, Hakkari'de, sıfır noktasında da olsa bu bölgelere gitmeyi arzu ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz gazisi Yavuz Kaya, yurt içi ve yurt dışındaki şehitlikleri ziyaret etmek için motosikletle yola çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağından vurularak gazi olan Yavuz Kaya, Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonunun (ŞEGAFED) desteğiyle şehitlikleri ziyaret edecek.

Kaya, Ramazan Bayramı boyunca yollarda olacak.

Şırnak, Van ve İran'daki ziyaretleriyle yolculuğunu tamamlayacak olan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'dan önce bir restoranda kurye olarak çalıştığını söyledi.

15 Temmuz'da mesai sonrası evine motosikletiyle dönerken darbe girişimini öğrendiğini ve bugünkü adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne gittiğini aktaran Kaya, burada darbecilerin açtığı ateş sonucu baldırından yaralandığını belirtti.

Ameliyat olduğunu aktaran Kaya, devletin verdiği hakla Çağlayan Adliyesinde memur olarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Tatil dönemlerini motosikletiyle geziler yaparak, şehitlikleri ve türbeleri ziyaretle geçirdiğini anlatan Kaya, bu kapsamda Azerbaycan ve KKTC'ye de gittiğini söyledi.

ŞEGAFED'in de desteği ve bir arkadaşıyla yeniden yola çıktığını aktaran Kaya, "Şehitlerimizin hayatını kaybettiği bölgelere özellikle gitmeye çalışacağız. Şırnak'ta Hakkari'de, sıfır noktasında da olsa bu bölgelere gitmeyi arzu ediyoruz. Tebriz ve Tahran'a da gideceğiz. Buradan aldığımız selamları oralara götürme arzusundayız. Selçuklu Veziri Nizam'ül Mülk'e selam götüreceğiz. Selçuklu Sultanı Melikşah'a kadar gideceğiz." diye konuştu.

Türkiye'ye döndükten sonra Karadeniz Bölgesi'nde de bazı ziyaretlerde bulunacağını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ülkemize tekrar döndükten sonra Tendürek'ten Ahıska'ya geçeceğiz. Kardeşlerimizi burada da ziyaret ettikten sonra Karadeniz Bölgesi'nde yine şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Bu yolculuğumuzu yine en sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tamamlayacağız. Etkinliğimizin ikinci kısmında Türk devletleri üzerinden Çin Seddi'ne kadar gitmeyi hedefliyoruz. Her gittiğimiz yerde şehitlerimize dua edeceğiz. Bunu onlara karşı bir vefa borcu olarak görüyoruz."

Kaya, milli ve dini değeri çok yüksek olan şehitlik kavramı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için elinden geldiğince gayret etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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