"Şehitlere vefa" projesini ilk defa trene binerek gerçekleştirdiler

Kars, Ardahan, Çıldır, Iğdır gibi sınır şehirlerinde yaşayan öğrencilere tarihin yaşandığı mekanları göstermek istediklerini belirten İmamoğlu, "Tarihi yerleri göstermek için yola çıktık. Kars'tan tren ile Sarıkamış'a gittik. İlk defa trene binen çocuklar var. TCDD'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle çocuklara tarih bilincini vermek için bir vefa projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret eden öğrenciler, dua etti. Daha sonra Sarıkamış'ın tarihi ve turistik yerleri ile Cıbıltepe Kayak Merkezini gezen öğrenci kafilesi, aynı trenle Kars'a döndü.

Çıldır'dan Kars'a kara yolu ile gelen öğrenciler, buradan iki vagonlu raybüs olarak bilinen trenle Sarıkamış'a ulaştı.

İmamoğlu, güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihimizin, şehitlerimizin, maneviyatın yüksek olduğu yerde çocuklarımıza milli ve manevi ruhu vermeyi amaçladık. Çocuklarımıza bu memleketin ne kadar zor şartlarda vatan olduğunu, buna sahip çıkılması şuurunu vermeye çalıştık. Bu manada bizlere katkı sunan Kars Valiliğimize, Sarıkamış Kaymakamlığımıza ve TCDD'ye çok teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Neydüre Aydemir de çok anlamlı bir geziye katıldıklarını dile getirerek, "Bugün ilk defa trene bindim ve çok mutluyum. Kaymakamımıza, müdürümüze ve emeği geçen herkes çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Geziye, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı ile Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu öğretmenleri de eşlik etti.

