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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan yola çıkarılan toprak, su ve Türk bayrağı, Eskişehirli sporcular tarafından Ankaralı atletlere devredildi

ESKİŞEHİR (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Ankaralı sporculara teslim edildi.

Emanetleri taşıyan Eskişehirli sporcuların ulaştığı Sivrihisar ilçesinde, Adalet Sarayı önündeki meydanda tören düzenlendi.

Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mithat Mutu ile diğer ilgililer katıldı.

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankaralı atletlere devredildi.

Emanetler, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Eskişehir Gelibolu Zafer Koşusu

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