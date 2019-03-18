Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl özel bir uçuş ve anonsla Çanakkale Şehitlerini anan Türk Hava Yolları (THY), bu yıl da şanlı zaferin kahramanları için özel bir video yayınladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, 15 Mart'ta gerçekleşen İstanbul-Çanakkale hat açılış uçuşunda 18 Mart 1915’te Çanakkale Destanı’nın yazıldığı semalarda 18 Mart şehitlerini şanlarına yakışır özel bir selamla andı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen "Çanakkale" isimli uçak Gelibolu semalarında uçarken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitleri anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okuyarak yolculara duygu dolu anlar yaşattı.

Şiirin ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi anlatan "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir" sözünün de eklendiği özel anonsla muzaffer Çanakkale Şehitleri anıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ise "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Çanakkale hat açılış seferimizi onların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Videoya "https://youtu.be/K9s6QvN0Qls" linkinden ulaşılabiliyor.

