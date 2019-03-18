Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl, Siirt ve Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tören düzenlendi.

Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Yüzbaşı Mehmet Akif Altay yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödedikleri bedellerle destanlar yazan kahraman şehitleri minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale’den terörle mücadeleye, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı Harekatı’na kadar can verip, kan döken şehitlerin asla unutulmayacağını belirten Altay, "Yapılan bu zorlu mücadeleler, yarınlarımıza ışık tutacak bir anlayış ve ruh yüceliğini ortaya koymaktadır. Bu aziz millet, en son 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar devam edeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edilen programa Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan da katıldı.