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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Bingöl, Mardin ve Siirt'te tören düzenlendi - Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Geride bıraktığınız anne, baba, eş ve çocuklarınız milletimizin emanetleridir"

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl, Siirt ve Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tören düzenlendi.

Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

Yüzbaşı Mehmet Akif Altay yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödedikleri bedellerle destanlar yazan kahraman şehitleri minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale’den terörle mücadeleye, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı Harekatı’na kadar can verip, kan döken şehitlerin asla unutulmayacağını belirten Altay, "Yapılan bu zorlu mücadeleler, yarınlarımıza ışık tutacak bir anlayış ve ruh yüceliğini ortaya koymaktadır. Bu aziz millet, en son 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar devam edeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam edilen programa Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan da katıldı.

- Siirt

Siirt'teki tören Garnizon Komutanlığı Şehitliği'ndeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Vali Ali Fuat Atik yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdırdığı bir destan olduğunu söyledi.

Zaferin, uğruna çok ağır bedel ödenerek yüz binlerce şehit ve gazinin kanıyla kazanılmış bir destan olduğunu dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz sizler şehadet mertebesine ulaştıktan sonra unutulmaz kahramanlar olarak milletimizin gönlünde yer aldınız. Geride bıraktığınız anne, baba, eş ve çocuklarınız milletimizin emanetleridir. Canlarını feda ederek bizlere vatan olarak bıraktığınız topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak, kutsal bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır."

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından şehitler için dua okundu.

Vali Atik ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı.

Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam eden programa Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

- Mardin

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Mustafa Yaman şeref defterini imzaladı ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programa Vali Yaman'ın yanı sıra 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

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Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümüÇanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü
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