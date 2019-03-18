Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

İl Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen İzzet Görenli, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız." dedi.

- Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Bir şehit kızının okuduğu, "Ben şehit yetimi" şiiri, törene katılanları duygulandırdı.

Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, "Çanakkale'de öyle bir millet vardı ki işte o milletin yetiştirdiği yiğitler dedelerinden aldığı asil ruhla terörle mücadelede, hendek operasyonunda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Afrin ve Münbiç operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde tüm hainleri kendi kazdıkları çukura gömdü." diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de imzaladığı şeref defterine şunları yazdı:

"Çanakkale'yi geçilmez kılarak bu toprakları vatan yapmak için gösterdiğiniz fedakarlıkların her zaman Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri olacak, olmaya da devam edecektir. Aziz şehitlerimiz, milli mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferimiz ve sizler, vatan vazifesi ve bayrak uğruna en değerli varlıklarınız olan canınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Bugün bize düşen görev ise sizlerden aldığımız bu manevi güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve uğruna can verdiğiniz değerleri, sonsuza dek aynı inanç, azim ve kararlılıkla yaşatmak olacaktır."