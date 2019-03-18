Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bazı sivil toplum kuruluşları mesajlar yayımladı.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye'yi parçalamak düşüncesinde olan emperyalist güçlerin hüsrana uğradığı bir dönemin yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Taşkın, "Tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 104. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren, çok kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin var olabilmek adına azimle mücadele ettiği bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Annelerini, eşlerini, çocuklarını, eğitimlerini bırakarak ölüme koşan şehitlerin memleketlerine, evlerine geri dönmeyi hiç düşünmeden mücadele ettiklerini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve akan kanla vatan olmuştur. Onların hatıralarına hürmet edilmelidir. Bu vatanın kolay kazanılmadığını herkesin bilmesi gerekir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanın korunması, ülkemizin kalkınması ve daha ileriye gitmesi için Çanakkale ruhunun çok iyi anlaşılması gerekir"