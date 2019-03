DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bu vatan için canını veren her bir ferdin hayırla anıldığını vurgulayarak, "İnancımız açısından şehitler ölü değildirler, onlar diridirler, her dem ve her zaman bizimle birliktedirler. Onların manevi varlığı sonsuza kadar bizimle olacaktır." dedi.

Törende, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçıları tiyatro, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise oratoryo gösterisi yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı.