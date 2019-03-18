DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bu vatan için canını veren her bir ferdin hayırla anıldığını vurgulayarak, "İnancımız açısından şehitler ölü değildirler, onlar diridirler, her dem ve her zaman bizimle birliktedirler. Onların manevi varlığı sonsuza kadar bizimle olacaktır." dedi. Törende, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçıları tiyatro, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise oratoryo gösterisi yaptı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı.

- Elazığ Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, vatan uğruna şehit olan kahramanları andıklarını belirterek, "Canları pahasına mücadele ederek bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımız ebedi varlığımızın teminatı olmuşlardır." dedi. Program, öğrencilerin gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - Şırnak Şırnak'ta gerçekleştirilen törende valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kültür Merkezinde devam anma programında, günün önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler sundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.