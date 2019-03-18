TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Cuma Mescidi'ndeki mevlide, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, Büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ile ülkedeki Müslümanlar katıldı.

Mevlit öncesinde konuşan Yazgan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlediklerini kaydetti.

Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti ve vatan için şehit düşen tüm şehitleri andıklarını söyledi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem de bir insanın canını sadece dini ve vatanı için feda edebileceğini ifade ederek, "Bir insan malını, mülkünü feda edebilir ancak can farklıdır. Can ne için feda edilir? Vatan ve din için. Çanakkale bizim için önemli, çünkü Çanakkale dendiği zaman sıradan bir savaş değil, İslam'ın son kalesi, Anadolu'nun var olup yok olma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Terör ve şiddete karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Erdem, "Bizi biz yapan ortak değerlerimizde bir vücut olacağız." dedi.

Aliyev de bugün dünyada tüm şehitler için dua ettiklerini kaydederek, "Şehit istersen Yeni Zelanda'da olsun, ister Çanakkale'de, ister Karabağ'da, ister Irak ve ister Suriye'de olsun, o bir şehit." diye konuştu.

Program, Erdem tarafından yapılan duayla sona erdi.

