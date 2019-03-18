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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

Tufanbeyli'de görev yapan hakim ile jandarma komutanının çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde görev yapan hakim ile jandarma komutanının 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla çaldığı Çanakkale Türküsü'nü, Kaymakam Ferhat Atar seslendirdi.

Tufanbeyli'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, Tufanbeyli Şehitliğine çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra düzenlenen törende, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinin ardından Tufanbeyli Hakimi Ali Önder Firik ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Kaymakam Ferhat Atar'ın evinde bir araya geldi.

Perdenin üzerine astıkları Türk bayrağı önünde Firik'in saz, Anacık'ın da tef ile çaldığı Çanakkale Türküsü'nü Kaymakam Atar seslendirdi.

Türkünün ardından Üsteğmen Anacık "Koca Seyit" şiirini de okudu.

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Anahtar Kelimeler:
18 mart adana Çanakkale Tufanbeyli

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