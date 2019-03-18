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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:53 | Son Güncelleme

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Balkanlar'dan Çanakkale'ye" konulu konferans ve "Çanakkale Savaşı" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla "Balkanlar'dan Çanakkale'ye" konulu konferans ve "Çanakkale Savaşı" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Karadağlıların yoğun ilgi gösterdiği konferans ve fotoğraf sergisinde Çanakkale tarihi ile Balkanlar'dan Çanakkale'ye giden askerlerin hikayeleri anlatıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi boyunca çok sayıda şehidi olduğunu anımsatarak, yakın tarihte ise PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede şehit verildiğini belirtti.

Vatanları için hayatlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını söyleyen Ozan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina, 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı'na Balkanlar'dan çok sayıda gönüllü askerin gittiğine işaret ederek, "Balkan halkının Osmanlı ile olan bağı Birinci Dünya Savaşı'nda devam etti. Şehit olanlar arasında Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinden birçok asker vardı." dedi.

Podgorica Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Can Güray da Çanakkale zaferinin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Çanakkale'de savaşan ve hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
18 mart Çanakkale Karadağ

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