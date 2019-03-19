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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 01:21 | Son Güncelleme

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine AA, TRT World, THY ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcilerinin yanı sıra bu ülkedeki Türk vatandaşları katıldı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğince Kemal Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı ve TRT World temsilcileri ile Venezuela’da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Mütevellioğlu, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı bölümünün yaşandığı Çanakkale'de elde edilen zaferin Türk milletine içinden geçtiği zorlu dönemde yeniden öz güvenini kazandırdığını belirtti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'nın özü ve başlangıcı olduğuna dikkati çeken Mütevellioğlu, "Çanakkale Zaferi ile Türk milleti esir olmaktan kurtulmuştur." ifadesini kullandı.

Mütevellioğlu, ayrıca görevlerinin başında şehit edilen Dışişleri Bakanlığı diplomatlarını da minnetle andı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törende, İkinci Katip Hüseyin Özen, Ersoy'un hayatını ve mücadelesini anlattı.

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