HABER

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 02:48 | Son Güncelleme

Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM Temsilciliği Askeri Danışman Deniz Kurmay Albay Refik Levent Tezcan, Diplomatik Misyon çalışanları ile New York’ta yaşayan Türk Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkonsolos Aktaş, Çanakkale’de dünya tarihinde eşine az rastlanan bir zafer yaşandığını belirterek, "Türk milleti yalnızca bir boğazın geçilemeyeceğini değil aynı zamanda bağımsızlığını ve vatanını korumaya ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Bu bilinci her zaman koruduğumuz ve gelecek kuşaklara aktardığımız takdirde, yarınlar daha güzel olacaktır." dedi.

Aktaş, Türk Dışişleri Bakanlığının, 28 ayrı terör saldırısında 42 diplomatını şehit verdiğini de hatırlatarak, "Çanakkale Zaferi’ni andığımız bu gün, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda, Kore’de, Kıbrıs’ta, terörizmle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını vatan için, bayrak için feda eden bütün şehitlerimizi de anıyoruz." diye konuştu.

"Çanakkale Zaferi, özgür ve bağımsız yaşama irademizin, birlik ve dayanışma ruhumuzun en somut sonuçlarından biridir." ifadelerini kullanan Sinirlioğlu da şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi, ortak bir ideale sahip bir milletin, kadim bir devlet geleneğinin yok edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale sadece bir direniş destanı değildir, başka milletlerin hafızasında müstesna bir yeri olan tarihin benzersiz bir sayfasıdır. Çanakkale'de savaşanlar, ortak insanı değerlere sahip olduğumuzu hiç bir zaman unutmamışlardır. Savaş zamanı dahi insanlık onuruna yakışacak şekilde davranmışlardır. Bu nedenle bütün dünya Çanakkale’den barış mesajı çıkarmıştır."

Şehitler Günü’nün Türk Dışişleri camiası için de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Sinirlioğlu, "Barış için görev yapan diplomatlarımız sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettikleri için şehit edilmiştir." dedi.

Program, Maarif ve Atatürk Okulu öğrencilerinin okudukları Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin şiirlerle son buldu.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!
Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu New York Başkonsolosluğu New York Başkonsolosu Alper Aktaş Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri! Bir anda ateş etmeye başladı!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.