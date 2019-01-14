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Şehitleri ve arkadaşlarını Ilgaz Dağı'nın zirvesinde andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

Şehitler ile Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü'nün kurucusu merhume Sevgi Şima Dede, sporcular tarafından Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı

Şehitler ile Çankırı Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübünün kurucusu, 2013 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Sevgi Şima Dede, arkadaşları tarafından Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Çankırı Dağcılık Spor Kulübü ve PARS Dağcılık Spor Kulüpleri
tarafından düzenlenen "Ilgaz Dağı Şehitleri ve Sevgi Şima Dede'yi Anma Kış Tırmanışı", 9 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan tırmanış, Ilgaz Dağı'nın zirvesine yakın mevkide sona erdi. Tırmanışı tamamlayan sporcular, şehitler ile Dede ve hayatını kaybeden tüm sporcular için dua edip, saygı duruşunda bulundu.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarına rağmen tırmanışı sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Erkenci, şunları kaydetti:

"Mevsimin durumundan kaynaklanan zor ve ağır bir tırmanış gerçekleşti. Bir metreyi aşkın toz karlarla kaplı zemin hareket etmeyi zorlaştırdı. Tırmanışta iz açmak zor bir iştir, bu tırmanışta izi de kendimiz açtık ama bu yapılan faaliyetin hem şehitlerimize hem de merhume başkanımıza yakışan bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz."

Zirvede, İstiklal Marşı okuyarak dua ettiklerini aktaran, katılan sporculara teşekkür etti.

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