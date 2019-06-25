Şehitleri ve Sivas'ın simgelerini duvara resmettiler

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup öğrenci, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllü olarak bazı şehitler ile Sivas'ın simgelerini duvara resmetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin "Okul Destek Projesi" ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında Kılavuz Mahallesi'ndeki Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün önündeki 4,5 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki duvarı değerlendirdiklerini belirten Tan, "Proje özellikle şehidimiz Eren Bülbül'ün vefatının seneidevriyesi olması hasebiyle çok anlamlı hale geldi." dedi.

Tan, projeye katkı sağlayan Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerine de teşekkür ederek "Gençlerimiz burada 1 haftadır çalışıyor, emeklerine teşekkür ediyorum. Sivas'ımızın güzel projelerinden biri olacak, emek veriliyor. Belki maddi olarak fazla bir şey kapsamıyor ama çok emek verilen bir proje. Simgesel hale dönüşeceğini umuyorum." diye konuştu.