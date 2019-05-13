Erzurum Valisi Okay Memiş, şehit ailelerine seslenerek, "Çocuklarınız şehit olmadan önce sadece sizin çocuklarınızken artık şimdi şehitlerimiz 82 milyonun evladı oldu." dedi.

Erzurum Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Palandöken Dağı'nda şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Vali Memiş, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu söyledi.

Memiş, şehit aileleri için yapılan maddi ve manevi yardımların da her zaman devam edeceğini belirterek, "Çocuklarınız şehit olmadan önce sadece sizin çocuklarınızken artık şimdi şehitlerimiz 82 milyonun evladı oldu. Onlar için ne söylesek az gelir çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz." diye konuştu.

Şehitlere karşı her zaman minnettar olacaklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz olabilir, bu yüzden lütfen bizleri bağışlayın. Her zaman sizlere minnettarlığımız devam edecek, bunu özellikle belirtmek isterim. Şehitlerimiz ahirette 'Vatanımız için toprağa düştük, göğsümüzü siper ettik.' derler. Onlara mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Allah bizleri şehitlerimize ve onların ailelerine mahcup etmesin. Bu ülke için şehit düşmüş bütün polis ve askerlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum."

İftar programına 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Evcan da katıldı.

